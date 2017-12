Apenas tres fechas duraron algunos técnicos en la Superliga. De 28 clubes, 14 fueron los entrenadores que no siguen dirigiendo en la Superliga. El fútbol argentino se basa en resultados deportivos y no en un proyecto o estilo de juego, cuando las cosas no salen, deciden dar un paso al costado o son echados.





Los primeros de la lista fueron Gustavo Matosas ( Estudiantes ) y Diego Aguirre (San Lorenzo). Ambos renunciaron cuando no clasificaron a la siguiente fase de grupos de la Copa Libertadores . El siguiente fue Nelson Vivas quien expresó que no quería seguir en la conducción de Defensa y Justicia por algunas diferencias con la dirigencia.





En la sexta fecha llegó el adiós de parte de Mario Sciacqua (Olimpo) y Sebastián Méndez (Belgrano). En la octava tres nombres no siguieron Gustavo Álvarez (Temperley), Paolo Montero (Rosario Central) y Omar De Felippe (Vélez).





almiron.jpg



En las últimas dos fechas seis nombres expresaron que no seguían en sus clubes, algunos consiguieron propuestas del exterior. Diego Cocca (se fue de Racing y acordó su vínculo con Xolos de Tijuana), Walter Coyette (Chacarita), Ricardo Caruso Lombardi (Tigre), Jorge Almirón (Lanús y tiene encaminado su negociación con Las Palmas), Mauricio Larriera (Godoy Cruz) y por último Néstor Gorosito (San Martín de San Juan).