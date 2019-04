Nahuel Barrios vivió una noche goleadora en la Copa Libertadores. Marcó el 2 a 0 ante Melgar y dejó al equipo de Jorge Almirón a centímetros de la clasificación.





"Estoy muy contento por el momento que viví anoche. Fue un desahogo muy grande y estoy muy feliz. Nunca bajé los brazos, aproveché la oportunidad que tuve y hay que seguir así", expresó.





Además manifestó que estaba triste por no jugar pero mi cabeza estaba en no bajar los brazos. "Me entrené igual, bajé a jugar a Reserva y di lo mejor", agregó.