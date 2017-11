Ocaña: "Los sobornos se pagaban con el dinero público"

La diputada nacional electa por Cambiemos, Graciela Ocaña, sostuvo hoy que la declaración del ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, en el marco del denominado Fifagate, demostró que "el dinero que el Estado pagaba por derechos de televisación, servía para generar un mecanismo de corrupción y pago de sobornos", armado en nuestro país.



En declaraciones a diferentes radios, Ocaña recordó que ella inició sus denuncias contra Fútbol para Todos en el 2014 y consideró que en este punto de la investigación (en los tribunales de Nueva York se investiga el escándalo por pago de sobornos del Fifagate) ha demostrado que en nuestro país "el dinero que el Estado pagaba por derechos de televisación servía para generar un mecanismo de corrupción y pago de sobornos".



En ese sentido Ocaña reclamó "que se profundice esta investigación respecto del dinero que salió del Estado para pagar sobornos no solamente a estos funcionarios argentinos, sino a otros dirigentes deportivos de otras federaciones de América Latina".



Ayer, en el marco del Fifagate, Burzaco declaró en Nueva York que pagó coimas por 4 millones de dólares a Jorge Delhon, un abogado que trabajó en la jefatura de Gabinete en el 2012 y que se suicidó ayer por la noche, y a Pablo Paladino, ex Coordinador de Fútbol Para Todos (FPT).



"Lo extraño es que Paladino, que tuvo un rol muy importante en toda la causa FPT, es el único que goza de un sobreseimiento dictado por la sala primera de la Cámara Federal a cargo del doctor (Eduardo) Freiler y el doctor (Leopoldo) Bruglia", apuntó.



"Tanto Paladino como este abogado (por Delhon) eran hombres de confianza de Aníbal Fernández y Gabriel Mariotto", aseguró Ocaña.



Y recordó sus nexos con la financiera Alhec Group, también investigada como parte del mismo entramado financiero. "Una parte importante de los fondos que los clubes tenían que cobrar pasaban por ahí, se les daban cheques y se los enviaba a esa financiera donde les cobraban tasas de intereses usurarias", indicó la actual diputada electa.



Ayer, Delhon se suicidó arrojándose a las vías de ferrocarril ubicadas entre las calles 29 de septiembre y Oncativo, en el partido bonaerense de Lanús.



"Es lamentable la decisión del señor Delhon porque la muerte es muy triste, pero vamos a pedir que se anule el sobreseimiento de Paladino y que sea llamado a indagatoria porque tiene mucho para decir", señaló Ocaña esta mañana, luego de enterarse del hecho.



La legisladora consideró que la declaración de Burzaco "es el capítulo argentino" del Fifagate, en el que Burzaco también acusó al fallecido ex presidente de la AFA Julio Grondona, de controlar los sobornos pagados por la sociedad Torneos & Traffic Sports Marketing LTD (T&T) para quedarse con los derechos de la Copa Libertadores y la Sudamericana durante varios años.



Burzaco es uno de los 42 acusados en el mega escándalo que ahora colabora con la acusación, y ayer fue interrogado por el fiscal Sam Nitze como testigo del gobierno en el juicio que durará unas seis semanas. El ex CEO de Torneos y Competencias prometió además devolver 21 millones de dólares en su intento por reducir su sentencia.