Paolo Goltz: "Me siento bien y preparado para rendir las veces que me toque, se que hay competencia"

Con respecto a su estado físico:





"Era primordial hacer una pretemporada buena despues de un semsetre deonde no pude jugar ni un solo partido por las lesiones".





Sobre la competencia entre los defensores de Boca:





"Fueron duros los meses que no jugué por lesión. Se que hay una competencia con otros centrales, pero me siento bien. Creo que de los últimos 8 o 9 partidos no nos han convertido".





Referido al posible cruce con River por Copa Libertadores:





"Nosotros tratamos de no pensar lo que pueda llegar a venir, tenemos partidos definitivos. Si pensas más allá, terminas pagando".





La influencia de De Rossi en el plantel:





"Las ganas que tiene de demostrar de jugar, muchas veces tratamos de escucharlo a él por la experiencia".