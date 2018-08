"Si fuese por el técnico, Tévez es historia"

Su punto de vista sobre Boca y el audio:





"Los campeonatos se ganan ante todo con inteligencia, no con buen fútbol. Vos ganas un camperonato si estas alineado".





"El esquema para salir campeón dirigencia 9, jugadores 10, gente 4, cuerpo técnico 10 y prensa 2".





"Boca tiene desalineados chacras y tiene otras alineadas: dirigencia y jugadores están bien. La dirigencia está al día, la gente está semi-desalineada con el equipo o con Barros Schelotto.





"El clima en Boca está raro, los Barros Schelotto lo están buscando a Tévez para que reaccione, para que salga al aire y ante la primera pregunta, los rompa en pedazos. Tévez es muy inteligente, el leyó esto antes que nadie, sabe que su futuro es Boca, puede ser lo que quiera ahí, como es del club, el pibe se calla la boca y tira para adelante. Llega media hora antes a la prácticas, es el último que se va, no declara en contra, el plantel lo banca porque es positivo".





OpiniónBocaAlejandro.mp3







Episodio de Guillermo y Gustavo en Boca:





"Guillermo tiene algo de no bancar la frustración. Los mellizos no son gente fácil, Guillermo hablo con Palermo para que no limpien del plantel, Gustavo le pegó a la puerta cuando lo sacaron del partido . No puede limpiarlo de frente a Tévez.





"Tevez reeligió a Angelici, hizo su campaña trayendolo a Carlos. Recuerden que lleno un estadio de Boca cuando se presenta y el Tano no olvida a estas cosas".





Historia Guillermo-Gustavooam.mp3







Reviví el futuro político de Boca y el audio:





"Boca se juega su futuro político. Si no sale campeón de la Copa Libertadores y no tiene un buen campeonato, el oficialismo pierde el control".





Ojo con esto, porque echarlo a Tevez, es construir un objeto político que mañana te echa de Boca. Sí alguién los junta a Tevez y Riquelme, te pueden sacar a cualquier dirigencial de Boca. Guillermo está jugando con el futuro presidente de Boca.





Tévez candidatooam.mp3



Presente Pavón:





"Pavón bajo el nivel. A Pavón en vez de decirle que vaya para adelante le preguntan que le pasa. Atentos con Fernando Hidalgo y la relación que tiene con Pavón, el pibe no se siente cómodo con un personaje Pavón representado por Hidalgo, deprimido".





Pavón Fantinooam.mp3







Guillermo y Tévez y el audio:





Información - Sí fuese por el técnico, Tévez es historia. Los jugadores y la dirigencia lo suben a Tévez al avión. Yo creo que va a viajar a Paraguay.





"Guillermo si sos inteligente, deja el ego un poquito de costado, por Boca, como lo dejó Tevéz. A Gustavo no se lo digo porque no entra en la historia. Guillermo sos un tipo muy querido, pero no sos ídolo Guillermo te mereces ser campeón de la Copa Liberrtadores, pero para eso tenes que salir de tu ego y ser inteligente. Ahí vas a ser recorado como Bianchi, ahora lo estas ningueneando a Tévez. No nos quieras convencer que Zárate es 9".





"Boca camina por una cornisa de riesgo, ojo si se rompe esa sociedad entre técnicos y jugadores. Boca tiene que ser campeón de la copa y con vos en el banco, pero vos no tenes que hablar de River, deja esa soberbia".





Mellizos Schelottooam.mp3