Un Alejandro Fantino dirigente y con un mensaje alentador hacia los hinchas y jugadores: "Vamos a ser campeones de la Libertadores"

El conductor de Fantino 910 no realizó un análisis del presente de Boca, si no que está vez se expresó como un hincha más.





"A seis días de la copa Libertadores que vaya Guillermo y que sea campeón". Sobre entrenador Guillermo Barros Schelotto:





Fuera del juego y la opinión, Alejandro Fantino afirmó que se va a meter en la política de Boca: "Tal vez se necesita alguien como para decirle a los jugadores lo que hay que poner", manifestó.





Todo fue aliento, sin embargo algunas críticas cayeron hacia la la actitud del plantel: "Yo te puedo soportar que un jugador juegue como el orto, ahora que no corra y no meta con la cabeza, no lo soporto como hincha de Boca, es lo único".





Además reflejó el peso de la historia de Boca y aseguró que no tiene miedo de enfrentarse a River: "Ustedes creen que tengo miedo a River, pero por favor, ojalá me lo cruce".





Por último, Alejandro Fantino cerró con un mensaje para los hinchas: "Boca tiene que dar la vuelta desde adentro, desde el corazón y a ustedes los hinchas dejen de dar ese mensaje de no vamos a poder. Que no vamos a poder"?





Reviví el audio:





2018-09-28_1432_oam.mp3