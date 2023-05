El editorial de Facundo Pastor: "Una mirada porteñocéntrica de la política"

Venimos de un fin de semana donde las elecciones provinciales entregaron resultados. ¿Son representativas o no son representativas? ¿Cómo cae lo que planteó Mauricio Macri, al decir que algunas de las provincias están manejadas hace muchos años por sistemas feudales?

Raro el comentario de un referente político que hasta hace pocas semanas iba a ser candidato, nuevamente, a Presidente, que fue Presidente y que hace muchos años su espacio gobierna la ciudad de Buenos Aires. ¿Estoy loco o no gobernó Macri durante dos mandatos como jefe de gobierno porteño y luego vino un mandato que también apoyó Macri, que es el de Horacio Rodríguez Larreta? Es raro, es rara la mirada.

Trataba justamente este tema con dos colegas, con quienes poníamos la mirada en San Juan y en Tucumán, porque hay inevitablemente una mirada "porteñocéntrica". Martín Lousteau salió rápidamente a cruzar a Macri por ningunear el triunfo de Morales en Jujuy.

Cuando Macri habla de un sistema feudal, es un dardo directo para Gerardo Morales. Por eso, rápidamente, Lousteau salió a decir que el expresidente no debería contribuir a lesionar Juntos por el Cambio y remarcó que no solo Morales le ganó al peronismo, sino que logró ser reelecto, algo que Macri no pudo.

Chicanas por todos lados. Chicanas que, en definitiva, son contradictorias con las fotos de unidad que intentan dar.

Por su parte, el fuerte comunicado contra la Corte Suprema que hizo el Gobierno, que acaba de acusar a la Corte de alinearse electoralmente con la oposición.

Entendamos que estamos en un año sumamente delicado donde a final del año va a haber recambio presidencial, pero en el medio hay, o había, un cronograma electoral que ahora está puesto en duda.