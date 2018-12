Coti: "Soy militante de la belleza, de la poesía y de la música"

"Tocar en el Teatro Colón fue un sueño. Es el mejor teatro del mundo, una maravilla. Por suerte salió un disco hermoso, con muchos invitados. Mucha gente me dijo que nunca había ido al Colón y que fueron por primera vez gracias a mi show. Y ese día se sentía una atmósfera especial "





"Vivir en Madrid fue una cosa inesperada. Había firmado por 5 discos, hice 1 y pensé que se terminaba. Por suerte, me fue muy bien. En España hice más de 1.500 conciertos"





"Lo mío fue un camino, siempre de buscar mucho... Hasta el día de hoy sigo buscando cosas que me interesan y que quiero que me pasen"





"La música estuvo muy presente en mi casa, desde muy chiquito. Mi mamá es pianista de música clásica y mi papá es melómano, con una discoteca que alucinás"





"Soy militante de la belleza, de la poesía, de la música. Esa es mi militancia y mi compromiso. Es un mensaje de vida, de amor, de voluntad, de cambio y de revolución"





"La muerte de Spinetta la sufrí un montón. Tuve una relación de admiración absoluta. Cuando se murió, fue como si se me hubiese ido mi viejo"





"Sacrifiqué mucho para llegar dónde estoy, sobre todo tiempo. No sé lo que es tener tiempo para no hacer nada y mi familia lo padece un poco"

"Me encanta el fútbol y me parece hermosa la pasión, pero cuando se canalizan cuestiones violentas, me saca un poco las ganas. Veo mucha agresividad"