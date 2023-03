Raúl Rizzo, en la merienda de los viernes: su larga lucha contra el Covid-19 y el "volver a nacer"

Actor de larga y reconocida trayectoria, Raúl Rizzo fue el invitado especial de la merienda de los viernes en Pastor 910. En una larga y jugosa entrevista, el artista habló de su buen presente personal, aunque sin obviar una etapa muy dura que debió atravesar en 2021, cuando como consecuencia del Covid-19 y una bacteria pasó cuatro meses internado, uno de ellos inconsciente.

"Yo tuve una experiencia dura en su momento con el COVID, muy dura. Muchos hablan de las secuelas, pero por suerte a mí no me quedaron. A veces me encuentro con gente que lo tuvo y me dice '¿cómo te va cuando cuando subís una escalera? ¿No te agitás? Yo me muero, siento que me revienta el pecho'. Y a mí no me pasa", contó Rizzo, quien de inmediato recordó cómo fue su internación.

"Entré, estaba muy mal. A los 14 días me hacen los estudios y doy negativo. Ya no tenía Covid, pero en ese período me contagié una batería intrahospitalaria: estuve internado cuatro meses, dos de ellos muy grave y otros dos haciendo la recuperación. Parece que volvés a nacer", agregó.

Luego, Rizzo explicó en qué consistió el proceso, que incluyó las acciones más básicas: "Tuve que practicar masticación. No me olvido de una fonoaudióloga que me decía 'de a gotitas, tragá despacito porque se va al pulmón".

Por otro lado, más allá de la angustia del momento, Rizzo se permitió una divertida anécdota con el médico que lo atendía: "Yo pasé un mes inconsciente. Estaba drogado, sedado. Y un día, cuando ya estaba mejor, me acuerdo de que le dije al doctor, en medio de mis alucinaciones, que mi casa estaba a 40 metros del hospital. Le dije que yo le desocupaba la habitación. '¿Y cómo llegás hasta tu casa?', me preguntó. 'Me agarro de su brazo, usted me acompaña', le dije. Y ahí me respondió: 'Vos no estás en condiciones ni de caminar 40 milímetros'".

