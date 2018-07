Repasá las frases más importantes de la nota:





"Siempre estoy estudiando. Me recibí de Técnica en Liderazgo Organizacional. Lo hice porque me gustaba mucho y cuando no tuve trabajo de lo mío, me dediqué a eso"





"Tuve una mamá que trabajaba mucho, pero durante la época en que estuvo prohibida, la tuve 100 % para mí en casa y, encima, hija única"





"Durante la dictadura, había tanto lío en mi casa que entendí desde muy chica que yo no podía ser un problema. Siempre fui una sobreadaptada y una niña muy obediente "





"Mi mamá nunca quiso que vaya a visitar a mi papá a Devoto cuando estuvo detenido. En el medio tomé la comunión y mi papá no pudo estar. Fui vestida a la cárcel, me revisaron toda y eso me marcó mucho"





"Crié a un hijo sola, porque tuve un matrimonio tormentoso, con un divorcio con violencia de género"





"De mi mamá extraño mirar la tele por teléfono. Éramos muy compañeras, nos contábamos todo. En la última etapa, yo fui más mamá de ellá que de Matías. La extraño a ELLA"





"Hoy por hoy, pienso la política de otra manera y no descarto participar. Si puedo mejorarle la calidad de vida a otro, bienvenido sea"





"Creo que la política es el arma de transformación de la gente y si, quienes se dedican a eso no tienen las ganas de servicio, deben dedicarse a otra cosa"