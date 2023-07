Los nuevos audios con amenazas al empresario descuartizado que podrían complicar a un sospechoso

En medio de la investigación por el brutal crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en una valija en un arroyo de Ingeniero Budge, en las últimas horas salieron a la luz nuevos y contundentes audios que complican al principal sospechoso, Gustavo Iglesias, un conocido barra brava de Boca Juniors.

En los audios, difundidos en el programa "Desayuno Americano", por América TV, se puede escuchar a Gustavo Iglesias amenazando de manera escalofriante al empresario Pérez Algaba. En uno de los fragmentos, se le oye decir: "No te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y a cortar las manos". Las amenazas se relacionan con un presunto conflicto económico, ya que se menciona que el empresario habría recibido dinero del barrabrava para una inversión que no tuvo éxito.

"Es para que no cuentes nunca más en tu vida plata. Gustavo Iglesias (quien habla, se refiere a sí mismo en tercera persona) te lo va a hacer. Y no tengo ningún problema después de todo eso en ir preso", agrega el sujeto.

En el audio, que tiene una duración de unos 40 minutos, Iglesias continúa con las amenazas y advierte: "En breve nos vemos y ahí vas a conocer al verdadero Gustavo Iglesias. No conocés a Satanás. Cuando lo conozcas vas a suplicar por tu mamá. No va a haber compasión".

"Sabés el odio que te tengo (...) pasaste a ser mi enemigo número uno. No me voy a morir hasta encontrarte. Lo voy a consagrar a mi hijo, le voy a decir: 'Estas son las manos de quien te garcó'. No tenés idea de con quién te metiste (...) Bienvenido al infierno", cierra.