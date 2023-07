Cristiano Ronaldo no quiere volver al fútbol europeo: "Perdió..."

Cristiano Ronaldo descartó de manera contundente regresar al fútbol europeo, argumentando que considera que ha perdido calidad, y expresó su preferencia por jugar en Arabia Saudita. Según el astro portugués, más jugadores de primer nivel llegarán a Arabia Saudita porque él "abrió la caja de Pandora".

Durante una rueda de prensa en Algarve, Portugal, después del partido en el que su equipo, Al Nassr saudí, fue derrotado por 5-0 ante el Celta de Vigo, Cristiano afirmó que no vale la pena volver a Europa debido a su edad y al descenso de calidad en las ligas, a excepción de la Premier League inglesa.

"La puerta está completamente cerrada. Tengo 38 años y medio y no vale la pena. Desde mi punto de vista, Europa ha perdido mucha calidad. La única liga del mundo que considera superior a todas las demás es la Premier League. Incluso creo que la liga española no tiene tanta calidad", declaró. "Por eso, estoy seguro de que no jugaré más en Europa. Quiero jugar en Arabia", reafirmó.

El astro portugués también rechazó la posibilidad de unirse a Leo Messi en la liga estadounidense. "Creo que la liga de Arabia Saudita es mucho mejor y con el tiempo será muy fuerte", opinó.

"Cristiano ha abierto la caja de Pandora y ahora todo el mundo se va a Arabia, ya sea por casualidad o no", enfatizó.

El exjugador del Real Madrid aseguró que "en tres años, Arabia Saudita sería la quinta mejor liga del mundo, pero si continúa así, este año superará a la liga turca y holandesa". "Donde está Cristiano, hay más interés, y sabía que la Liga Árabe sería así. No solo esta temporada, ya que el próximo año habrá aún más gente", pronosticó.