"Cristina Fernández no es Julio De Vido", dijo el abogado de la expresidenta

Gregorio Dalbón es el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, pero también ejerce su trabajo como representante de un familiar de las víctimas de la Tragedia de Once, hecho por el que comenzó a ser juzgado el exministro de Planificación Julio De Vido.

.En declaraciones al progrma "Intratables" que se emite por América, Dalbón aseguró: "Si tuviera que pedir años de prisión para De Vido, lo voy a hacer. Cristina Fernández de Kirchner no es De Vido".

La cámara de "Intratables" también entrevistó ayer a los padres de Lucas Menghini, fallecido en la tragedia de Once.

"Logramos lo que muchos argentinos querían y lo que De Vido quiso evitar todo este tiempo, la foto de él sentado ahí (en el banquillo)", sostuvo María Luján Rey, madre de Lucas.

Por su parte, Dalbón sostuvo que De Vido "puede tener una pena muy grande en caso de que lo condenen". El letrado aclaró que no es incompatible, en lo ético y moral, que "defienda a una ex presidente y a familiares de la tragedia de Once".

"Si tengo que pedir años de prisión para De Vido, lo voy a hacer. Cristina Fernández de Kirchner no es De Vido", concluyó el abogado.