La expresidenta de la Nación Cristina Fernández afirmó hoy que "el Estado no tuvo la culpa" en el accidente del tren de Once y, en cambio, apuntó contra el maquinista de la formación, al señalar que "no accionó el freno". En tanto, aseguró que se reunió con casi todos los familiares de las víctimas.

"En el caso de la tragedia de Once fue muy fuerte, yo me reuní después de que eso sucedió con casi todos los familiares, salvo con cinco familias, sin cámaras, sin televisión porque me parece que no podía hacerse una exhibición de eso ante el dolor de la gente", dijo Cristina Kirchner