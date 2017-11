La expresidenta Cristina Kirchner aseguró hoy que no pone "las manos en el fuego por nadie", al ser consultada sobre las causas que pesan en contra del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.



"No pongo las manos en el fuego por nadie. Sólo por mis hijos y por mí, pero por nadie más", resaltó la líder de Unidad Ciudadana.



En diálogo con Radio Con Vos, la candidata a senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires evitó respaldar al actual diputado nacional del Frente para la Victoria, quien enfrenta varias causas en su contra, entre las que se destaca la de la Tragedia de Once.



Sin embargo, la referente opositora destacó que "tantísimas cosas se hicieron bien" dentro del ex-Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que estuvo bajo la batuta de De Vido durante los 12 años de las gestiones del Frente para la Victoria.



Asimismo, se quejó de que "hay una utilización política" de los expedientes vinculados al exfuncionario nacional y descreyó de que el Gobierno tenga "una preocupación real por luchar contra la corrupción".



La líder de Unidad Ciudadana afirmó que está "corrigiendo el ser autosuficiente, que es malo. Una mezcla de autosuficiencia con omnipotencia es algo que te hace cometer errores".



La exjefa de Estado se expresó en tono intimista durante la entrevista con la locutora Elizabeth "Negra" Vernaci y, entre otros temas, contó: "Vivo la vida de otra manera desde que murió Néstor (Kirchner). Primero lo viví como enojada. Mi hijo me decía que estaba insoportable, estaba enojada con todo, con la vida, porque no se cuidó. Pero después empezaron los nietos, y la vida sigue".



"Con Néstor siempre nos peleamos. Antes de ser Presidente, después de ser Presidente. Siempre me decía una cosa, el piropo más grande: de lo único que no me aburrí en la vida es de vos .



El tipo me hacía el bocho", agregó.