Cristina Kirchner: "Van a ser elecciones de tercios y lo importante es entrar al balotaje"

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó este jueves que las elecciones presidenciales serán "atípicas" y aseguró que para los partidos que se presenten entren al "balotaje" será más importante el "piso" que "el techo" de votos.

"Estamos ante un momento difícil, pero creo que van a ser elecciones atípicas, de tercios. Lo importante más que el techo es el piso, porque lo importante es entrar al balotaje. El nuevo tercio es la bronca", afirmó la vicepresidenta durante una entrevista para el canal televisivo C5N.

Por otro lado, al ser consultada sobre su declaración de ayer, donde ratificó que no será candidata, y la expectativa que aún hay entre sus militantes, señaló: "¿Cómo que no quieren creer? Hay comprensión de texto en la gente. Amor, cariño y fe son compartidos, pero la comprensión de texto es un atributo afortunadamente de la mayoría, y espero que lo sea".

"Está muy claro lo que dije y publiqué el otro día. No es más que la ratificación de lo que había dicho el 6 de diciembre", agregó.

Continuando con su análisis electoral, la expresidenta dijo que "tenemos que proponerle a la sociedad algo diferente", y expresó más de una vez que "es mentira que siempre estuvimos asi".

"En 2015 no estábamos así. Cuando terminó nuestro gobierno, cuando me despedí el 9 de diciembre, el riesgo país del que tanto hablan estaba en 600 puntos, la Argentina no estaba endeudada", afirmó.

Las críticas a la Corte Suprema y el atentado en su contra

Por otro lado, la vicepresidenta también expresó su preocupación sobre la reciente resolución de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan. Durante la entrevista, destacó que esta situación ya no se trata solo de una persecución política a una dirigente o de un perjuicio al peronismo, sino que, según sus palabras, los jueces "vienen por el sistema democrático".

"Esto ya no es una cuestión de persecución a una dirigente política o de perjuicio al peronismo. Además, vienen por el sistema democrático, porque una Corte Suprema que se ha constituido en una camarilla de tres personas, de las cuales dos fueron designadas por decreto, se comporta de esta manera debería preocupar a todos", afirmó.

En otro orden, la vicepresidenta se refirió al atentado que sufrió en septiembre del año pasado y dijo creer que "esa época había sido superada".

"Yo no lo vi en el momento, lo vi después en televisión. Me impactó, me cambió, con medidas de seguridad que nunca tomaba", dijo en diálogo con C5N, y añadió: "Lo que más me impactó es que yo creí que la época de supresión del enemigo había sido superada".

Otras frases destacadas de Cristina Kirchner

"Yo ahora estoy en libertad condicional para cualquier cosa que quiera hacer. Basta con una cautelar para suspenderme”.

“A mí lo único que me queda por hacer en la política es militar toda la vida”.

“Este año voy a cumplir el papel de siempre, el de una militante política que va a hacer todo para que a los argentinos tengan lo que quieren”.

“¿Alguien tiene duda de algo de lo que pasó con Tucumán y San Juan? 48 horas antes de que empezara la veda electoral suspenden dos elecciones, después de un fin de semana donde hubo tres elecciones en provincias que fueron desfavorables para Juntos por el Cambio”.

“Todas las causas que me armaron son sobre bienes que están en mi declaración jurada. No me encontraron ni fondos blanqueados ni Panamá Papers”.

“Fue un error que Alberto Fernández dijera que el dólar estaba bien a 63 pesos. Se lo dije en ese momento. Yo fui ochos años presidenta y te reto a que busques un archivo en el que yo hable sobre el dólar”.

“Había que asegurar el triunfo del peronismo en 2019 y elegí a Alberto Fernández porque era la única manea de hacerlo. Era una buena estrategia. Ahora, las decisiones no pueden ser juzgadas cuatro años después. Que salga bien dependía de la gestión”.

“Hay un nuevo tercio (en referencia a Javier Milei) que está representado por la bronca”.

“Ganar las elecciones depende de que volvamos a enamorar a la sociedad, a convencerla de que hubo un tiempo en que los argentinos y las argentinas vivieron mejor. Es mentira que todo es una porquería. Hubo un tiempo en que los argentinos tenían un salario, podían comparar”.

“Yo soy muy religiosa. Como no pensar que Dios y la Virgen estaban ahí. Ellos evitaron el tiro y los militantes no permitieron que volviera a cargar el arma”.

“Yo siento que si a mí me pasara algo, a Florencia (su hija] le afectaría mucho y se agravaría su patología”.

“Nunca vi que a nadie lo atacaran como me atacan a mí. Es solo comparable, y no quiero pecar de soberbia, con lo que dijeron de Perón y Eva Perón”.