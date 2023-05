El editorial de Facundo Pastor: "El fin del operativo clamor"

"No voy a ser candidata nada", había dicho Cristina Kirchner. Ya lo había dejado en claro. Sin embargo, tuvo que reforzar la idea porque parecía que había sector desde su espacio que no lo entendían.

Ya había dicho que no iba a ser candidata a nada, un día sentada en el Senado, haciendo una defensa mediática de las causas judiciales que están allí latentes, pendientes. Ya había instado, incluso, Cristina a su militancia a seguir aquella enseñanza de Perón y que indicó sacar el bastón de mariscal, para cada militante que lo lleve en su mochila ¿se acuerdan? Lo dijo en un momento.

Sin embargo, el sector del peronismo que más respondía, que más le responde a Cristina, insistía con "el operativo clamor". Mientras ella publicaba la carta en Twitter, se cantaba por Cristina presidente en Ferro. Y esa insistencia del "operativo clamor" de "Cristina presidenta" exponía, desnudaba o desnuda, la orfandad de figuras, la orfandad de unidad, de orfandad de consenso, pero también que no se engañen: desnuda la orfandad de un programa y desnuda la certeza del fracaso del Gobierno que ella armó.

La vicepresidenta, con esa carta que seguramente habrá leído o escuchado, terminó, cortó de cuajo, por segunda vez, esas fantasías y como arrojó definitivamente al viejo movimiento, al peronismo, a una transición que será inevitable, pero que será sin ella, a una transición inevitable, la transición de un futuro sin Cristina.

Alguna vez en este espacio, me habrás escuchado decir que si el futuro de este país era el pasado, estábamos en problemas; que nunca el futuro puede ser el pasado. Hubo una orfandad de contexto de figuras, de unidad, de programa; hubo un fracaso de un Gobierno que no le encontró la vuelta ni a la política, ni a la economía. Y eso tiene que ver con Cristina. También tiene que ver con Cristina, no solamente con Alberto.

Nadie en política se baja sabiendo que verdaderamente tiene chances. Alguna vez dije que el futuro no podía ser el pasado: ya se bajó Mauricio Macri, ya se bajó CFK. Lo que hay por delante justamente es el futuro. Por ahora, un futuro incierto.