Teresa García: "Si Cristina Kirchner es candidata, no hay PASO"

El día después de la presentación de Cristina Kirchner en un acto realizado en La Plata, la titular del bloque de senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, hizo un análisis detallado del discurso de la vicepresidenta y aseguró que no tenía expectativas sobre algún tipo de anuncio electoral. No obstante, de cara a las internas, aseguró que si Cristina es candidata no habrá PASO en el Frente de Todos.

"Nosotros dijimos siempre que si hay un sector del peronismo que quiere discutir internamente qué modelo de país quiere, qué tipo de política, cómo pagarle al Fondo, estamos dispuestos a ir a las PASO. Lo ideal frente a esta situación y este momento sería que hubiera un programa...", comenzó la senadora en diálogo con López 910, para en ese momento hacer una pausa y aclarar: "Si es que Cristina no fuera candidata, ¿no? Porque si es Cristina, no hay PASO".

Luego, García retomó el hilo y agregó que ese programa debería englobar "a todos los sectores del peronismo" y acordar "qué le vamos a pagar al Fondo, cómo lo vamos a hacer, cómo va a ser el reparto del ingreso. Y luego de eso tener un candidato que represente ese pensamiento".

Por otro lado, en relación con el discurso de la vicepresidenta, afirmó que no esperaba ningún tipo de anuncio, algo con lo que se especuló en la previa.

"Yo no me había hecho expectativas con otra cosa. En este charlas, Cristina contextualiza el momento político y social permanentemente, y el de la región. En el caso de ayer, y luego de la semana que hemos tenido, muy convulsionada en materia económica, hizo referencias muy claras a la cuestión de la inflación, a la corrida y a la propuesta de dolarización de algunos candidatos", afirmó.

"A mí no me asombró el discurso en el sentido de que yo no esperaba que hubiera un lanzamiento porque en esta semana tan convulsionada cualquier palabra política tiende a complejizar la cosa. Y si algo caracterizó siempre a Cristina es la prudencia", agregó Teresa García.