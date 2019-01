-"La encuesta muestra un escenario de incertidumbre porque no tenemos definidos los candidatos. Nuestras investigaciones trabajan con la hipótesis de candidatos."



-"A lo largo del segundo semestre venimos midiendo y está la competitividad del Oficialismo y el Kirchnerismo. Ahora se vendría un tercer polo con Roberto Lavagna"



-"El objetivo del Gobierno es disputar los votos de medio, cuando el candidato es más moderado en el centro junta el voto opositor. Más del 50 por ciento nos dice que votaría por una fuerza opositora antes que por el Oficialismo."



-"El Gobierno tiene como desafío elegir al mejor rival para que no se una otra fuerza. Por eso van contra Cristina Fernández."



-" ;Nosotros medimos escenarios de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, luego incorporamos a Roberto Lavagna y Lavagna tiene el 13.1 por ciento. Lavagna le da competitividad al espacio. Es un espacio que es fuerte, pero necesita un candidato dominante, eso se lo da la aparición de Lavagna"



-"Macri está cayendo su imagen. Cristina Fernández tiene un 33 por ciento de imagen positiva, una imagen negativa del 48 por ciento. Macri tiene una imagen positiva del 32 por ciento, y una imagen negativa de 46 por ciento"



-"El Gobierno tiene como estrategia poner a Horacio Rodriguez Larreta y María Eugenia Vidal, Vidal le mejora la imagen a Macri, ella mejora la competencia de Cambiemos, es la funcionaria con mejor imagen positiva. Vidal le gana a Cristina Fernández"



8.21 Mariana Contartessi, columnista: "Roberto Lavagna se reunió con Miguel Ángel Pichetto, él quiere ser una f uerza de consenso, no quiere interna."



-"El Gobernador de Santa Fe dijo que vio con ganas a Lavagna. Algunos hablan de la formula presidencial Lavagna - Pichetto." AUDIO DE LA ENTREVISTA Lucas Romero - director de Synopsis Consultores 16-1.mp3