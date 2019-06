¿Cuál miedo ganará?

Vamos a hablar del miedo. ¿A que le tenemos miedo? Depende de ka edad que tengas. De 0 a 10 a un monstruo, a la oscuridad. De 10 a 20 años (la adolesencia) a no agradar a no pertenecer a no tener likes en Instagram, a ser un perdedor. De 20 a 50 años a no llegar a fin de mes a, no poder pagar las cuentas, a no poder formar una familia. Los 50 para adelante a la enfermedad, a no haber disfrutado la vida a la muerte.





Ordenadas las alianzas, quedó confirmado que los partidos no existen más. O sea, las identidades partidarias están diluídas en la Argentina. Avancemos entonces a lo que será la estrategia de esta campaña que comienza hoy. Apelar al miedo es la táctica de guerra del oficialismo es apelar al miedo, apelar al temor, apelar al pánico como elemento ordenador. "Nosotros no somos los mejores pero ellos son los peores", "quedate con el menos malo, "acá no se discute izquierda o derecha, acá se discute República o populismo autoritario, "Acá se discute democracia o Venezuela".





El oficialismo cree que la primera vuelta jugará como una segunda vuelta anticipada y que el "efecto miedo" o el "efecto pánico" a una victoria del kirchnerimos sin necesidad de balotaje va a generar una oleada de votos al oficialismo. Es decir que, la mayoría de los votantes de Lavagna, Espert, Gomez Centurión se van a volcar masivamente a votar en Octubre a la fórmula Macri - Pichetto.





Lo que si es cierto es que el voto es una acción mucho más emocional que racional. Entonces, Cambiemos o "juntos por el cambio" apelará nuevamente al "voto miedo". Si nos querés castigar porque hicimos las cosas mal, tenés las PASO tenés a Lavagna que nos corre por izquierda y tenés a Espert y Gomez Centurión que nos corren por derecha, 'pero no te relajes tanto en Octubre porque sino vuelve ella que tanto odias?.





¿Será así como plantea el gobierno? El miedo paraliza y reordena las prioridades. Si nos sentimos en peligro solo queremos defendernos del populismo o ajuste eterno. ¿Cuál miedo ganará?