"Cuando la ideología es más fuerte que la realidad el fracaso es inexorable"

-"Yo le dije a Macri que iba a tener que llamar a la unidad por grandeza o por necesidad, ahora va a tener que llamar por desesperación. La gente tiene angustia, y eso es falta de vuelo político"





"La coyuntura es asumir que el fracaso argentino es la grieta, no hay un lado bueno y otro malo. Ayer vi su entrevista a María Eugenia Vidal y a Guillermo Moreno en otro canal, mientras se imaginen que el enemigo es la otra mitad, la moneda es el reflejo de la unidad nacional que no tenemos."-"La crisis la manejamos todos, debe haber intento de superación para que haya Nación"-"El Gobierno que se fue y el de Mauricio Macri creen que cuando un ministro no funciona lo tienen que dejar para mostrar poder. Todos coincidimos que a Marquitos Peña no le da, pobrecito, que vamos a hacer."-"Yo imagine un Gobierno de Mauricio Macri con debilidad política pero con fortaleza económica porque es su lugar, pero luego veo que no manejan el dólar, yo me reuní con Aldo Pignanelli y Macri.... pero la capacidad de resolver está por encima de la ideología"-"Yo apoyé al Gobierno, que lo otro sea nefasto no implica que lo que está sea bueno. Hay angustia en la sociedad y no es bueno."