A un poquito menos de dos años de su retirada, el ídolo millonario estuvo en Hablemos De Vos y habló de sus días después del fútbol: "Después de dejar algo que hiciste toda tu vida es difícil adaptarte a algo nuevo. Es un momento complicado porque arrancás de nuevo, ya retirado, y siendo muy joven", dijo.





Sobre quiénes fueron los que lo bancaron desde el comienzo, Fernando dijo que tiene dos amigos que lo bancaron siempre. Uno es hincha de Independiente y otro de Boca, pero se la pasaron alentando a River y hasta gritaron goles por mí. Son como hermanos.





Acerca de los momentos de privacidad y diversión, afirmó que "El jugador necesita su tiempo de ocio. Tenés un mes de vacaciones y tenés derecho a divertirte, a tomarte una cerveza como cualquier persona. Muchas veces se malinterpreta que un jugador salga".





Al hablar de política, dijo que "no le gusta cómo se maneja la política, le ofrecieron ser dirigente, pero no sirvo en ese sentido. Muchas cosas son más para la foto que para solucionar problemas"





Sobre su vuelta a River, el 9 afirmó: "tomé la decisión de volver a River para darle una mano y porque sentí una injusticia tremenda con lo que había pasado. Recién nos habíamos mudado a Brasil y le dije a mi señora 'Nos volvemos'"





Para finalizar la entrevista, Carolina le consultó dónde le gustaría que estén sus cenizas y dijo que "Cuando no esté, me gustaría que mis cenizas estén en el Monumental y en lugares que me marcaron. Es como dejar un recuerdo por los lugares donde uno pasó".