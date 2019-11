¿Cuánto cuesta hacer un asado hoy en la Argentina?

Consumo de carne:





"Nosotros nos manejamos mucho en lo que es Conurbano. No es lo mismo comer un lomo en Recoleta que en el Conurbano bonaerense. Un asado para 5 o 6 personas oscila con el vinito incluido entre los 1600 y los 1800 pesos".



"Los impuestos de CABA no son los impuestos de la Provincia de Buenos Aires. En el Conurbano, el 80% de las carnicerías no están inscriptas, no tienen control bromatológico, es un problema muy grande".