Cuotas de créditos UVA subirán cerca de 40%

El Banco Nación anunció un ajuste, a partir del 1 de mayo, en la tasa de interés de los créditos hipotecarios UVA.





La suba, según calculan fuentes de la Secretaría de Vivienda de la Nación, significará un aumento en las cuotas de cerca del 40%, por lo que la cuota para un crédito de 1 millón de pesos, que era de $6.000, ahora pasará a ser de $8.400, en término promedio.





El Banco Nación mueve la aguja en materia de créditos hipotecarios. El 50% de los créditos otorgados en el mercado fueron dados por esta entidad. El resto se reparte entre toda la banca privada. Pero sin dudas la medida impactará en el resto del sistema bancario, que también terminará retocando las tasas.





Hasta ahora los créditos hipotecarios habían resistido el embate de la suba del dólar y la inflación creciente sin tocar que repercutiera demasiado en las cuotas.





A diferencia de la suba de tasas que ya había informado en diciembre el Banco Central, en este caso también afectará a los créditos UVA del Procrear, con lo cual el impacto con el mercado de crédito hipotecario será aún mayor.





Otro cambio

Además, dentro de estos cambios, el Banco Nación estudia la posibilidad de que en el total de ingresos que se declaren para poder obtener un crédito no se puedan sumar los ingresos del codeudor; por ejemplo, hasta ahora un padre podía presentarse como codeudor de un crédito que solicita su hijo.





Lo que hay que destacar es que la nueva suba de tasas no abarcará a aquellas personas que ya tienen un préstamo aprobado y todavía no consiguieron el inmueble. Pero queda la llamada "zona gris", que son aquellas familias que ya habían sido preaprobadas en los últimos meses para acceder a un crédito hipotecario y no llegaron a la compra del inmueble y el crédito aún no fue desembolsado.





El banco deberá decidir qué hacer antes del 1 de mayo.