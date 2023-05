Dani La Chepi y un mensaje que preocupó a todos tras una largar actividad en las redes

La reconocida influencer Dani La Chepi volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de su regreso a Instagram con un mensaje enigmático. La influencer, cuyo nombre real es Daniela Viaggiamari, enfrentó diversos problemas de salud a lo largo del año pasado, incluyendo múltiples operaciones de urgencia.

En febrero de este año, Dani La Chepi fue internada nuevamente después de experimentar dolores y posteriormente compartió su diagnóstico a través de las redes sociales. Tras varios meses de altibajos en cuanto a su salud, la influencer decidió tomar un descanso de la actividad virtual y se mantuvo alejada de las redes sociales. Su última publicación se remontaba al 8 de mayo.

Sin embargo, el miércoles 17 de mayo, Dani La Chepi reapareció en Instagram con un mensaje que dejó perplejos a sus seguidores y generó aún más preocupación. En sus palabras enigmáticas, la influencer intentó transmitir tranquilidad, pero no proporcionó detalles claros sobre los problemas personales que atraviesa.

"Hola a todas/os, muchas gracias por todos los mensajes que me están llegando. Estoy con unos problemas personales por eso desaparecí unos días. Nos vemos pronto, gracias", expresó Dani La Chepi en su publicación.

Dani_la_Chepi.jpg

Aunque la influencer intentó tranquilizar a sus seguidores con su mensaje de regreso, la falta de precisiones sobre la naturaleza de sus problemas personales generó incertidumbre y preocupación entre aquellos que la siguen en las redes sociales.

Hasta el momento, no se brindó más información sobre la situación de La Chepi ni sobre su estado de salud actual. Sus seguidores esperan ansiosamente por novedades y desean que pronto pueda superar los obstáculos que está enfrentando.

Dani La Chepi quiere formar parte del Bailando 2023

Dani La Chepi estuvo en Noche al Dente, y habló de sus ganas de formar parte del Bailando 2023, que muy pronto desembarcará en la pantalla de América TV con la conducción de Marcelo Tinelli.

"Yo bailé mucho en Sábado Bus", dijo Daniela Viaggiamari, la actriz y cantante que fue parte del staff del programa que conducía Nicolás Repetto, mientras con Fer Dente hacía la coreografía del inolvidable ciclo de los sábados, y le confesaba sus ganas de formar parte del certamen más famoso de la televisión argentina.

"La gente muere con vos en el Bailando, ¿Ya te llamaron no?, tenés que estar ahí", le dijo el director del musical Heaters, y ella le respondió "me llamaron y dije que no", entre risas ya que era una broma, pero confesó que se muere por pisar la pista.

"Yo le 'likeo' todo a Marcelo, todo, ¡Acá estoy Marcelo!", dijo sobre su técnica para llamar la atención del conductor y sus enormes ganas de estar en el el Bailando 2023. ¿Se le cumplirá?