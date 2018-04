Daniel Angelici: "Hay muchos dirigentes que hablan para sus hinchas."

El Presidente de Boca Juniors habló con #Feinmann910 sobre el presente de boca, entre otras cosas: "Nosotros estamos bien, trabajando en lo que debemos, en los deportivo, social, lo económico, los nuevos sponsors y contentos porque hace mucho que vamos punteros, preocupados porque no jugamos muy bien. Vamos bien porque hace años que se viene trabajando."



Acerca de los insultos al Presidente de la Nación en la cancha de River, Angelici dijo que "Es inexplicable como vivimos los argentinos el fútbol, de ahí a meterse con la embestidura presidencial me parece que estamos equivocados."



Al consultarle si elige a los árbitros, dijo: "En el tema arbitraje los invito a los presidentes a ver compactos y analizar cuando nos perjudican y cuando nos benefician. Es cierto que hay errores más grandes que otros, son interpretaciones de los árbitros. Yo no tengo desconfianza en el arbitraje argentino. Yo nunca hablo con ellos"



Eduardo Feinmann le consultó sobre si peligra que si dispute el superclásico del 14 de Marzo, a lo que el Presidente del club de la ribera dijo: "No va a peligrar el super clásico, es un juego. Yo quiero charlar con Rodolfo D' Onofrio, me dijo en marzo, Boca no pedirá ningún arbitro y River tampoco, el arbitro lo tiene que poner el Colegio y ya dan vuelta algunos nombres."



"Me parece que a veces cuando a algún equipo no le va bien, o no lo acompañan los resultados ve fantasmas hacía afuera, lo que se debe hacer es trabajar puertas adentro. Hay que hacer autocrítica.", agregó.



Daniel Angelici fue consultado por los dichos de Marcelo Tinelli y declaró: "Yo siempre he discutido y me he puesto de acuerdo con Marcelo. En este momento no colabora. Marcelo se retiro porque quiso, iba a ser el presidente de la Super Liga." Lo mismo dijo de los dichos de Hugo Moyano: "Eso tampoco aporta, es el vicepresidente segundo de la AFA. Hay muchos dirigentes que hablan para sus hinchas."





Además anunció que "Boca decidió que no irá con publico visitante a Perú porque está muy caro, Boca es un equipo popular, no viaja nadie de la comisión directiva, no vamos a retirar las entradas"