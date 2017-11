Daniel Angelici: "No aspiro tener ningún cargo en la Conmebol"

Daniel Angelici - Presidente de Boca 08-08.mp3

El Presidente de Boca, Daniel Angelici, habló con Gustavo Lopez y dijo entre otras cosas no tener aspiraciones para un cargo en la Conmebol, repasá la nota"Me pareció un exceso de formalismo". "No aspiro tener ningún cargo en la Conmebol"."En los 10 años de trayectoria que tengo como dirigente he tenido un proceso en mi contra". "Me parece extraño y voy a acudir al TAS... por mi familia, mi nombre, el club que represento y la AFA"."El presidente de AFA tiene que ocupar un cargo importante en la Conmebol, ya que no estamos en FIFA".AUDIO DE LA NOTA"No tengo anda personal con Domínguez"."A Torres lo están pidiendo mucho clubes y lo estamos analizando". "Solís puede ir a Independiente"."Tévez llega el 20 a Buenos Aires y se queda una semana". "Creo que Carlos va a querer jugar l a Copla Libertadores con el club"."Estamos intentando por Silva".