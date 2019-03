Sobre la situación actual del país, opinó:





"Viendo las cosas que pasan en Argentina, el kirchnerismo quedó claro que hubo un montón de ladrones".





"Yo apoyo a Marcelo Tinelli, a Roberto Lavagna, no me queda otra. Tinelli ladrón no es, a nivel empresarial es un éxito".





Respecto a los hijos de Maradona:





"A Dalma le envió un regalo, pero no la llamó por el nacimiento de su nieta. Esperemos que la llegada de este bebé traiga paz a la familia".





"El problema en la familia es la plata. Las camisetas de Diego valen mucho".





Diego Maradona y la política:





"A Mauricio Macri no lo quiere, de la gente de Macri habla sólo con Daniel Angelici que habla sólo de fútbol. Diego siempre habló bien de Franco Macri. Diego muere por ser técnico de la selección ".





Reviví el audio:





Morla en Viale.mp3