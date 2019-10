Participáción en la política:



"En algún momento me voy a dedicar a la política. Lo que pienso hacer es empezar a sentarme ya con algunas personas para conversar respecto a la marcha del país, pero tratando de colaborar".

Ramón Díaz o Marcelo Gallardo:



"El corazón del hincha de River hoy es 100% Marcelo Gallardo, pero Ramón ocupa un lugar importante".



Alberto Fernández o Mauricio Macri:



"En River tengo quienes quieren a Macri, quienes quieren a Fernández, quienes quieren a Cristina, quienes quieren a Lavagna. Si yo me vuelco por uno, me van a decir yo te voté para otra cosa. Con Alberto me conozco desde hace mucho más tiempo que con Macri. Hemos tenido distintos momentos en nuestra relación, y lo considero una persona muy capaz y que puede ser el presidente de Argentina. "Tiene toda la idoneidad y el carácter para serlo. Yo quiero saber qué van a hacer porque lo que se viene es durísimo. El pueblo necesita saber la verdad de la situación. No quiero que me mientan".



Relación gestión Chiqui Tapia-Daniel Angelici:



"Sufrí lo que sufrió River, cuando nos sacaron de la AFA". "River votó en blanco. Nunca sentí que de la AFA una actitud en contra de River. Las únicas cositas son que no eligen la cancha de River para jugar, River no está nominado en la Copa América, me parece un juego de chicos. Hugo Moyano un día nos convocó y tuvimos una reunión con Marcelo Tinelli, pero se tergiversó lo que hablamos".



Jorge Brito o Matías Patanian:



"Son dos de los que muy probablemente puedan ser los candidatos. Si realmente quieren ser, es muy importante que se reúnan y que lleguen a un entendimiento. Creo que eso va a ocurrir, tienen muy buena relación".