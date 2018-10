Daniel Hadad en el estudio de Viale 910

Por otra parte, sobre el futuro del presidente: "A la gente le duele el bolsillo pero sigue bancando a Macri porque no hay nada enfrente que lo atraiga, enfrente solo está Cristina a pesar de los bolsos, las valijas, el acuerdo con Irán y los curros con Venezuela".





Daniel Hadad, a la vez, analizó el presente del trabajador: "Si Argentina no empieza a formar rápido a los nuevos argentinos, en 10 años vamos a tener colas y colas de desocupados".









Una persona que no se iba a quedar afuera de la entrevista es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Yo creo que va a terminar condenada en algunas de las causas, tiene fueros, si algún día deja de tenerlos hay que ver si tiene sentencia confirmada para esa época, si fuera otro ciudadano estaría presa, todavía no aparecieron muchas cosas, falta que se destape lo que sucedió realmente con Irak, afuera se sabe más que acá de ese tema, Nisman tenía información sobre algunos negocios que se hicieron a cambio del acuerdo".





Por último, Daniel Hadad cerró la visita co Marcelo Tinelli en tema: "Sí podemos decir que es mejor tenerlo a favor que en contra, hoy lo veo más cerca de ese peronismo de alternativa".





Reviví el audio:





Daneil Hadad en Viale 910.mp3

Referido a si estamos en el peor momento de Macri el empresario de medios expresó: "Está viviendo un momento difícil, sobre todo en lo económico, inflación alta y una perdida de confianza en la moneda, por eso la gente se refugia en el dólar".Sobre el periodismo: "El periodismo ya no tiene el monopolio absoluto de relatar hechos aunque no creo que por ahora corra riesgo.