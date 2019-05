Pacto del gobierno:

"Recibí hace minutos la carta, me la había anticipado anoche el Presidente cuando me llamó. Estoy de acuerdo en que hagamos todos los esfuerzos para que haya un acuerdo básico. No hay que tomarlo como una cuestión especulativa electoral, sino que hay que tomarlo como una responsabilidad de cara al momento que vive el país. Voy a ir al encuentro".

"No sé si Cristina va a ir, no puedo hablar por ella. Me parece importante que la Argentina encuentra puntos de encuentro. Anhelo que haya una gran PASO y que la gente ordene las candidaturas".

Relación con la ex presidenta:

"Hace tiempo que no hablo con Cristina. No se han dado las circunstancias".

Provincia de Buenos Aires:

"La provincia de Buenos Aires también sufre las políticas de ajuste del Gobierno Nacional. Si vos tenes un 75% de la capacidad automotriz. Gran parte de las industrias están en la provincia, Molinos Cañuelas, el caso de Arcor en San Pedro, lo de la Campagnola".

