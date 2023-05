Daniel Scioli dio señales sobre quién podría acompañarlo como candidato a vicepresidente

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, volvió a defender este martes la realización de elecciones internas dentro del Frente de Todos para definir quién será el candidato presidencial del oficialismo. Del mismo modo, en declaraciones a López 910, insinuó que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, podría ser su compañera de fórmula en los próximos comicios.

"Con Victoria Tolosa Paz estamos trabajando codo a codo. Yo la llamo 'gladiadora' porque es una mujer con una gran capacidad de trabajo, conocimiento profundo de la provincia de Buenos Aires y de todo el país", señaló Scioli, quien de todos modos aclaró que la decisión final sobre la fórmula se tomará en conjunto y que aún falta un mes para ello.

Embed

El precandidato a presidente manifestó su enfoque en su programa de desarrollo para la Argentina y mencionó los desafíos actuales, como la lucha contra la inflación y la promoción de la industrialización del país. Según sus palabras, busca presentar ideas actualizadas que respondan a la agenda de desarrollo que había propuesto en 2015.

En relación con la importancia de las PASO, destacó que permiten ordenar al oficialismo y consideró beneficioso que exista competencia interna. En sus declaraciones, afirmó: "Es una oportunidad donde vemos personas que hablan de dolarización, sacar el Banco Central, quitar el derecho de los argentinos, arancelar la educación. Otros hablan de dinamitar todo. Yo represento otro camino, como defender la clase media, y está bien que se pueda competir dentro de las PASO del Frente de Todos".

tolosa paz.jpg Daniel Scioli elogió a la ministra Victoria Tolosa Paz.

El embajador argentino dejó claro que no busca ser candidato solo por el hecho de serlo, sino que confía en que la gente le dará una nueva chance. En sus propias palabras, "no quiero ser candidato por ser candidato, confío en que la gente me va a dar la oportunidad de llevar adelante mis ideas".

Scioli resaltó la legitimidad que otorgan las PASO a quienes las atraviesan y afirmó que está convencido de su capacidad para enfrentar los desafíos que se avecinan. Sostuvo que su vínculo con la gente a lo largo de tantos años le brinda esa convicción.

"Tengo la certeza que las PASO nos va a fortalecer y estoy convencido de que voy a ganar", agregó el precandidato a Presidente, quien también destacó la importancia de que otras nombres del oficialismo participen de la interna: "Es muy importante que dirigentes como Juan Grabois, Wado de Pedro, Agustín Rossi quieran salir a competir, porque el tiempo que se viene nos necesita a todos".