Daniel Vila en La Red: "Argentina tiene todas las condiciones para ser sede de un Mundial"

El empresario Daniel Vila, actualmente presidente de Independiente Rivadavia, expresó este jueves en #Lopez910 que “Argentina tiene todas las condiciones para ser sede de un Mundial".

"Ya lo fue en 1978, cuando se construyeron estadios. Hoy Argentina, como punto de referencia turístico, está en el mapa del mundo. Hay buena hotelería y conectividad", indicó.

No obstante, Vila consideró: "Los estadios son lo más flojo que hay. Si se hace un Mundial van a tener que recibir una fuerte y sostenida remodelación, pero creo que están dadas las condiciones para ser sede. Dios quiera", manifestó.

Consultado sobre si todavía anhela ser presidente de la AFA, el empresario fue contundente. "No, de ninguna manera". Y amplió: "Hoy tengo mi vida comprometida con otras actividades. Eso requiere tiempo completo, me es imposible asumir ese compromiso", dijo. Además aclaro: “Esta AFA no tiene que ver con la anterior (la era de Julio Grondina), hubo una renovación”

En otro tramo de la entrevista con #Lopez910, Vila se refirió a su regreso a Independiente Rivadavia, el club de sus amores. "En 2013 me fui del fútbol y dije 'no vuelvo nunca más'. Me fui fundamentalmente por la violencia. Tuve un episodio muy desagradable con mi familia, la pasé muy mal", recordó.

"El año pasado volví a la cancha y vi a mi club en ruinas en lo institucional e infraestructura. Sentí el compromiso de volver, tratar de recuperarlo y llevarlo a la familia", señaló.