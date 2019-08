Darío Cvitanich: "No me preocupa la falta de gol, si me ocupa"

Con respecto a su pretemporada:





"La hice a la par de todos en los tiempos que marca. Ni Lisandro ni a mi nos gusta salir, vamos ayudándonos".





Sobre la eliminación Copa Argentina:





"Fue dura porque no pensabamos quedar afuera en el primer partido. Nosotros no subestibabamos a nadie, sabíamos que entrabamos con un equipo de otra categoría. Sindudad fue un golpe duro, pero domingo a domingo tenemos que salir a dar la cara".





Referido a la falta de gol de Lisandro López y Darío Cvitanich:





"No me preocupa si me ocupa la falta de gol. Estamoms muy tranquilo porque domingo a domingo siempre hay una nueva oportunidad".