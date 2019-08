David Nalbandian: "Me han tentado con hacer política de todos los colores"

Con respecto a la comparación entre el tenis y el rally:









Opinión sobre la política:





"Muchas veces me han tentado con hacer política, de todos los colores. Si te metes en política una mitad te va an putear. Tenemos que hacer un cambio para que esto no pase".





Referido su visión del gobierno de Macri:





"Hoy somos un país de la media y eso que no hablo por ningún color político. Socialmente siento que estamos cada vez un poco peor. Me da tristeza y pena que en vez de evolucionar seguimos siempre estancados".