Marcos Peña, en diálogo con Luis Novaresio





"Decir que es un derrumbe cuando hablamos de un crecimiento del 0,5% o del 1% parecería un poco raro. Derrumbe es una recesión de tres o cuatro puntos, como hemos tenido en otros años. Y nadie está hablando de eso".





"No creo que la ley haya quebrado la relación con el Papa. Creemos en el valor del dialogo para avanzar como democracia"



- Empleo- Paritaria- Télam, desempleo en empresa: "El sector privado no tiene techo para la paritaria, la mayoría tiene clausula de revisión."



-"Los datos de empleo de abril hablan de un crecimiento, cuando hablamos con Jorge Triaca no hubo un aumento en materia de despidos, pero hay situaciones"



-"El Estado tiene un problema que gasta más de lo que tiene, porque se contrató más gente en el Estado, Télam duplicó su p lanta, se toman las decisiones pensando en el bien común. Es duro y necesario"