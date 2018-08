"De ninguna manera puede ser arrepentido, no asume ninguna responsabilidad penal"

"Celeridad para que resuelva, no dije nada del matrimonio Kirchner, para que resuelva prontamente, no tuvo nada que ver con la reunión la resolución, el doctor iba a resolver igual como resolvió porque las pruebas así lo ameritaban".



"Es imposible que declare como arrepentido porque para eso debe haber una responsabilidad penal asumida, el doctos Oyarbide es imputado y creo que voy a lograr su sobreseimiento porque no es responsable de nada".



"Es hay que preguntárselo a Oyarbide ¿Usted sospecha de algo? Son solo una declaración."



"Yo no lo escuché, confío en lo que el doctor me dijo. Le creo a usted. El doctor Oyarbide a partir de que se entera que está nombrado en esta causa, el llamado a indagatoria, ha trastocado un poco su vida. Se ve nuevamente en el ojo del huracán ahora, posiblement e los nervios le hagan decir cosas que no pule del todo".



"De ninguna manera puede ser arrepentido porque no asume ninguna responsabilidad penal en la causa de los cuadernos, se arrepiente quien se siente culpable de algo".



"Van a ser nombrados Néstor y Cristina nombrados por boca de Fernández y Stiuso, ellos nunca estuvieron. Nunca recibió dinero".





"Vino a ampliara los dichos que dijo ayer en su indagatoria, es vox populi que nombró a Javier Fernández y Stiuso, lo que amplió ahora es que esta gente se reunieron en un inmueble de la calle Córdoba y mantuvieron una reunión donde ellos dos le pedían celeridad en la resolución dejando a salvo aunque él llegó a esa resolución porque las pruebas y las pericias así se lo aconsejaban y obró a derecho. Todo ésto excede la causa de los cuadernos,es algo aparte. Es u na denuncia donde mañana va a ser sorteada".