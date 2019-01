Diego Maradona en Radio La Red: "Voy por la revancha en Dorados"

"Fui a la Clínica a hacerme resonancias. Los boludos son como las hormigas, están en todos lados. No pasó nada. El amor no cambia: todos me desearon lo mejor. Voy por la revancha con Dorados"





"Vuelvo a Dorados pero cambio el cuerpo técnico. Islas ya toma vuelo solo. Seguramente mi hermano se sumará"





"En Dorados me esperan. Yo dije que no a un par de ofertas de México y están orgullosos. El presidente se porta genial conmigo, tiene 30 años, multimillonario, emprendedor"





"Angelici y D'Onofrio tendrían que tomar el mando de la Selección. A mi Tapia me traicionó, que siga haciendo todas las cagadas juntas. No hay uno que haya hecho el curso de DT"





"A mi un paraguayo no me va a poner los puntos"