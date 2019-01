"Por Nandez hemos aceptado la oferta del Cagliari, él quiere irse a Italia"

El presidente de Boca habló de todos los temas vinculados al mercado de pases, a continuación un repaso de los principales nombres:

Nández: "Aceptamos la oferta, pero no la forma de pago. Hablé con el jugador, y él quiere irse. Lo acepto. Lo que no aceptamos es la forma de pago. Por eso hay que trabajar. Va a depender del club italiano (Cagliari), que haga un esfuerzo. Pero por ahora, la primera cuota de la oferta no alcanza para pagar los impuestos".

Balerdi: "Han viajado los dirigentes del Borussia Dortmund. Con Balerdi pasa lo mismo que con el resto. No es la intención de Boca desprender de jugadores y menos de juveniles. El tiene una cláusula de rescisión de 10 millones, parecía una exageración cuando en su momento la firmamos, pero hoy tenemos una oferta superior. Somos conscientes del contrato del chico. Está en el sub 20 y en una situación como ésta es lógico que se inquiete y que quiere emigrar. Voy a escuchar la propuesta, y veremos cómo termina la reunión".

Pablo Pérez: "No me he sentado a hablar con Pablo. No me pidió su salida. Lo veo enchufado en los entrenamientos, como todos. Después se verá, no le queremos cortar la carrera a nadie. Pero los recambios grandes son a mitad de año, cuando hay 60 días para hacer pases".

Benedetto: "Es un jugador intransferible, es nuestro goleador. También tiene cláusula arriba de los 20 millones de euros".

Almendra: "Hay una diferencia con Balerdi, porque a Almendra le hicimos una renovación en su momento y tiene una cláusula de 30 millones. Lo esperamos después del Sudamericano para que se sume al plantel. No tenemos necesidad de vender sino recuperar jugadores que no tuvieron un buen semestre. El es categoría 2000, recién va a cumplir 19 años. El inter tiene una oferta para dejarlo dos años en Boca, ahí podríamos hablar. El Napoli le dije que no tenemos la intención de venderlo".

Gaitán: "No es una posibilidad Gana arriba de cuatro millones al año. ¿Si el club chino pagaría el salario en caso de préstamo? Son chinos, no boludos. Por eso no hay ninguna chance. Los jugadores tienen una carrera corta y se fijan en lo económico".

Mancuello: "Estuvimos averiguando su situación. Vamos a esperar esta semana. Gustavo quería ver a todos y después entre el jueves o viernes nos volveremos a sentar para ver las necesidades. Pero sí está en carpeta. Burdisso lo estuvo observando".

Marcos Díaz: "Nos gustaba a nosotros. Y a Gustavo también le gusta. Pero nos debemos sentar a hablar con Agustín (Rossi). Le haremos una propuesta porque no queremos desprendernos de él. Tiene muchas condiciones. Y sé que cuando tuve que salir a buscar un arquero, lo pagué un dinero importante".

Campuzano: "Es cierto que lo hemos estado mirando, interesa. Pero como es colombiano, para que venga se debería liberar un cupo".