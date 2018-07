"De vido, es una persona oscura, que no aporta nada"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES











-"Nunca hablé con Julio De Vido, no me aporta nada, son personas oscuras, negativas. Nos cruzamos con Jaime, Schiavi y Cirigliano y nunca los agredimos"





"Nosotros no esperábamos mucho de la declaración de Julio De Vido, sabíamos que sería un monologo, que no aceptaría preguntas, con su manera peculiar de hablar"-"Dijo que no fue responsable, habló del contrato Ferroviario, que la responsabilidad no era él. Habló de los secretarios, subalternos, señaló indirectamente a Jaime y a Schiavi"-"Hubo una red de corrupción entre los empresarios y políticos, Córdoba es el último eslabón"