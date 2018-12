REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







-"Veremos qué pasa con Alternativa Federal, esperemos que pueda instalarse. Debemos prepararnos porque se viene un año duro."





"Es un año muy complejo, el Gobierno trató de evitar la crisis y la precipitó, se cumple un año de la conferencia de prensa, se vulneró la independencia del Banco Central y a partir de ese momento los mercados desconfiaron de la administración Macri"-"El Gobierno sigue tomando medidas polémicas y costosas desde el punto de vista electoral, lo hace ahora para que sea lejos. Argentina está a tres cilindros"-"El Gobierno no tiene opción porque tiene un programa de déficit cero, por el acuerdo con el Fondo. La renta financiera es un impuesto al ahorro"-"Argentina no tiene acceso a los Mercados, no le prestan dinero y toma plata del Anses, no quieren financiar a un gobierno que puede ter minar el año que viene y hay incertidumbre de lo que viene"-"El riesgo país es porque el dinero del Fondo se acaba el año que viene, la pregunta es cómo se pagarán las deudas sin acceso a los mercados"-"No sabemos cómo llega Mauricio Macri y Cristina Fernández a las elecciones. La próxima gestión será igual o peor, inflación, falta de inversión, la deuda acumulada por el Gobierno, el próximo presidente será un patriota, tendrá una pesada herencia"