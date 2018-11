"Decían que la mujer no llenaba teatros y yo por suerte rompí esos esquemas"

Valeria Lynch estuvo en Hablemos de Vos y contó que "Estoy haciendo un nuevo disco de rock. Empecé con el rock cuando era marginal y estaba prohibido. Cantábamos escondidas en los sótanos. El rock está siempre en mi corazón"





"Disfruto mucho de lo que hago, me encanta y no me imagino haciendo otra cosa. Soy apasionada en todo lo que encaro. En los shows termino muerta porque canto, bailo corro... No me imagino de otra manera", agregó.





Acerca de su familia, dijo que "Mi papá fue mi primer gran admirador y me acompañaba a todos lados y siempre me decía que sí. De mi mamá, saqué su voz. Fue muy importante el apoyo de ellos"





"Desde chica no quería otra cosa que ser artista, me lo propuse desde que tengo uso de razón. Desde siempre soñé con ser artista", dijo.





Sobre su suceso paranormal, contó que "Me persigue el número 38, me han pasado cosas muy raras. Me encontré con ese número con 'el juego de la copa', que no se lo recomiendo a nadie. Tuve contacto con un espíritu. Escribió el número 38 y la palabra guía"





"Cada vez que tengo una duda o tengo que tomar una decisión importante, aparece el número 38. Cuando apareció el espíritu, las puertas se abrían y cerraban solas y las luces se prendían y no tenían lamparitas", agregó.





Sobre el dicho que las mujeres era débiles en el mundo artistico, afirmó que "Se decían que la mujer artista no vendía discos ni llenaba teatros. Por suerte, yo rompí con todos esos esquemas"





Carolina le pregunta: ¿Valeria, sos feliz?: "Soy feliz, pero a veces. La felicidad no puede ser constante. Si vos sos siempre feliz, no sabés si es real lo que te está pasando. Soy como el ave fenix, renazco enseguida"