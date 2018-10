Dedé le respondió a Andrada

El protagonista de la serie entre Boca y Cruzeiro fue Dedé. El defensor central estuvo en el centro de todas las polémicas de la serie y se transformó en el primer jugador de la historia de la Copa Libertadores de América en ser expulsado tanto en el partido de ida como en el de vuelta de una serie a eliminación directa.

Sin embargo, el encontronazo más fuerte que protagonizó el futbolista brasileño fue en La Bombonera. El zaguero fue a buscar una pelota y su cabeza terminó impactando en la de Esteban Andrada que sufrió la fractura de su maxilar inferior, por lo que se perdería hasta una hipotética final de la Copa Libertadores.

El arquero surgido en las divisiones inferiores habló después de mucho tiempo sobre esa jugada en especial y tuvo duras palabras para con el brasileño. "A Dedé no le importo nada. Lo terminé de comprobar cuando le fue mal a (Agustín) Rossi en el partido de vuelta. No llegaba y fue a lastimarme", dijo el golero Xeneize.

Esto provocó la respuesta del defensor de Cruzeiro que se acaba de consagrar campeón de la Copa do Brasil por segunda vez consecutiva. "Es lamentable que Andrada piense así. Si me conociera como ser humano y supiera de mi conducta, seguramente no lo diría", dijo el defensor.

El futbolista del elenco de Belo Horizonte trató de bajarle los decibeles a la discusión y volvió a ofrecer disculpas por lo sucedido. "Espero la recuperación de él y, si causé algún problema, incluso sin tener la intención, sólo ofrezco disculpas", concluyó el jugador del Cruzeiro.