Defendió a Boca: "No nos bailaron ni nos ganó Guardiola"

El ex futbolista Juan Román Riquelme negó este martes que River haya sido superior a Boca en la final de la Copa Libertadores y afirmó que al elenco de La Ribera no le ganó Joseph Guardiola.

"Nuestro equipo ha competido al máximo, el partido iba a los penales si no expulsaban a Wilmar Barrios. No nos bailaron, no nos ganó Guardiola. Fue un partido parejo", aseveró.

Además, comentó en diálogo con Fox Sports: "Boca ganaba y nuestro arquero no tapó una pelota, eso quiere decir que el equipo mejoró.

Después apareció ´Nacho´ Fernández que es de una categoría superior, hizo hizo una jugada digna de alguien diferente para empatar el partido".





Foto: AP