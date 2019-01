Delito producido por menores: "Nosotros queremos cambiar el paradigma de respuesta"

"Nosotros veníamos trabajando desde el inicio de la gestión en la preparación de un primer proyecto de lo que nosotros denominamos sistema de responsabilidad penal juvenil; porque creemos que debemos cambiar hacia un sistema con un paradigma centrado en la responsabilidad de los adolescentes que cometen delitos".



-"Hoy tenemos una ley que además de ser antigua no da una buena respuesta ni en términos de e ficacia ni en términos de derechos constitucionales".



-"Buscamos conseguir consenso fuerte para que la ley pueda ser no solo ingresada sino también tratada y aprobada; y el tema más álgido en ese sentido era la edad, hay sectores que querían dejar todo como está, y nosotros estamos dispuestos a consensuar."



-"La propuesta será para los 15 años cuando son homicidios, violaciones, robo con arma de fuego."



-"Nosotros queremos cambiar el paradigma de respuesta, de la solución que el Estado le da al menor que comete un delito. El sistema penal ahora se encuentra con chicos de 18 años que cometieron delitos muy graves."



- Sobre las pistolas Taser: "Nosotros no recibimos ningún cuestionamiento sobre este tema. Igual es un tema del Ministerio de Seguridad."

