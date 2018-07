Mario DellAcqua, Presidente de Aerolíneas, pidió al sindicato de pilotos que terminen con los mensajes políticos en los aviones.

El presidente de Aerolíneas Argentinas y ahora titular de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), la ex Enarsa, Mario Dell'Acqua criticó al sindicato de pilotos por los mensajes políticos que se difundieron en los aviones.

"Pedimos al sindicato que deje de hacer estas cosas, que están mal, que no son propias, que no son consecuentes con la política de seguridad de nuestra empresa y con el entrenamiento excelente que tiene Aerolíneas", dijo Dell'Acqua en declaraciones con Luis Novaresio y destacó que "la cabina del avión es estéril, el piloto debe estar enfocado en la seguridad del vuelo y de los pasajeros; no se puede distraer al piloto con este tipo de cuestiones".

Además, contó que Aerolíneas Argentinas presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo contra la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) para que se intervenga el gremio por "la difusión de un comunicado en algunos vuelos, cuyo contenido no ha sido consultado ni aprobado por la empresa".

Captura de pantalla 2018-07-17 a la(s) 07.39.13.png

En el aviso, estableció que el audio en los aviones contiene "un mensaje completamente inapropiado y que constituye un accionar ilícito laboral". El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, dijo que el sindicato va a iniciar una denuncia penal por injurias. "Es una operación. En el sindicato no nos manejamos de esa manera. Vamos a pedir que se intervengan los teléfonos", sostuvo. "El Ministerio de Transporte opera contra el sindicato de pilotos porque no estamos de acuerdo con la política aérea, y creemos que es una operación para desacreditar el reclamo", sostuvo "El Ministerio de Transporte opera contra el sindicato de pilotos porque no estamos de acuerdo con la política aérea, y creemos que es una operación para desacreditar el reclamo", sostuvo









AUDIO DE LA ENTREVISTA







Mario Dell'Acqua - Presidente de Aerolíneas Argentinas 17-07.mp3