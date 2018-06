Luis Parietti habló con Eduardo Feinmann sobre el escándalo que envuelve a la AFA con la Asociación Israelita de Fútbol y dijo que "En el tema de discriminación religiosa debemos tener cuidado"

Repasá las frases más importantes de la nota:

-"El derecho es uno solo, después se creó esta rama. Yo integré el Tribunal de Disciplina muchos años. En el partido Israel- Argentina primero está el reclamo por no cumplir el contrato, después la presentación de la Federación de Israel que hará el reclamo en la FIFA. En el tema de discriminación religiosa debemos tener cuidado"



-"Yo no creo que haya sanción antes del Mundial"



"Está complicada la AFA porque hay varios factores, políticos, a nivel nacional, internacional"



-"Descarto que Argentina no participe del Mundial, yo estaría preocupado por el reclamo económico."





