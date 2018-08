Desde la Federación de Supermercados dicen que “la inflación está desatada” y las ventas bajaron

El vocero de la Federación Argentina de Supermercados, Fernando Aguirre, dijo esta mañana que “la inflación está desatada”, y que las listas de precios de mayoristas llegan con incrementos de hasta un diez por ciento que no se pueden trasladar a las góndolas. Aseguró que los tickets bajaron el mes pasado en un cuatro por ciento y el valor de ventas en un porcentaje similar. “La gente hace malabares para llegar a fin de mes”, sostuvo en diálogo con Luis Novaresio en #Novaresio910



Redacción

Aguirre explicó que la realidad está forjada "con aumentos que se quieren instalar por parte de los proveedores que el mercado no convalida. Los precios mayoristas suben y los minoristas no tanto, se supone que esos precios se van a acomodar. La situación es complicada".

"Las ventas han caído", admitió el representante empresario y dijo que “la semana pasada se vendieron menos cantidad de tickets y más chicos".

"Estamos teniendo listas con aumentos de hasta un diez por ciento, no se pueden trasladar a precios pero las listas aparecen. Eso se negocia, sobre la lista hay descuentos, pero en algún momento hay que aplicarlos (a los aumentos). Dicen que los precios están en un dólar de 22 pesos, eso no se acomodó", sostuvo.

“Todas las empresas una vez por mes tocan los precios”, reconoció Aguirre.

Luego profundizó al decir que “la cantidad de tickets ha bajado en cuatro por ciento, y el valor de compra también está en un porcentaje parecido. Eso es lo más preocupante. Estamos hablando de alimentos, no de otra cosa. La gente se tiene que restringir, o apelan a ventas con descuentos que el mes pasado fueron del 40 por ciento del total. La gente hace malabares para tratar a fin de mes”