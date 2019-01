"Desmiento esa circular interna donde dice como se tienen que vestir las mujeres y los hombres en el municipio"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA





No fue una consejala, fue un portal que publica la circular del mayo del 2018 de una oficina, no de la Municipalidad. No está firmado por el intendente (Julio Garro), de ninguna manera avala una redacción como esta.





Desde mayo hasta acá tuvimos tres instancias paritarias con los gremios y nunca fue tema, entendieron el espíritu de las medidas. No hay ni una sola persona afectada por esta norma.





No tenemos requerimientos escritos. En atención al público tenemos una vestimenta que respeta a los e mpleados. No existe una norma escrita del intendente o bajo mi área en la cual se estipule ni un largo de pollera ni algo que se le parezca. AUDIO DE LA ENTREVISTA Oscar Negrelli - Secretario de Coordinación de la Municipalidad de La Plata 28-1.mp3



El Secretario de Coordinación de la Municipalidad de La Plata, Oscar Negrelli , desmintió la circular indicando el largo de las polleras de las empleadas.