Despidos en Télam: "Hoy marchamos desde el Obelisco al CCK"

-"Hoy marchamos desde el Obelisco al CCK, seremos trabajadores de Télam, y otros medios privados"



-"En el discurso oficial se dice que hubo un crecimiento de la Agencia por la gestión anterior, que sea un tamaño grande no es porque esté sobre dimensionada, ya que tiene corresponsarías en el interior, el exterior. Además desarrolló otros productos"



-"No tenemos miedo al debate de por qué somos los que somos, y nuestros sueldos."



-"Nosotros fuimos a las comisiones en el Congreso para debatir, Hernán Lombardi no fue. Por otro lado, presentamos un proyecto para convertir a Télam en una agencia de servicio público con control Parlamentario, pero no tenemos con quién discutirlo."





